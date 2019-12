Duarte questiona: “cadê a segurança prometida quando assumiram o governo?”

Ao que parece, as críticas proferidas pelo senador Sérgio Petecão (PSD) direcionadas a Segurança Pública do Estado tomou maiores proporções e deu um “start” entre as autoridades locais. Além do vereador Emerson Jarude (sem partido), que chamou o governador Gladson Cameli de “frouxo” após mais um caso de assalto com sequestro em Rio Branco, agora é a vez do deputado estadual Roberto Duarte (MDB), que aproveitou a onda e também deixou seu posicionamento com relação à sensação de (in)segurança na capital acreana.

Para o depurado, os furtos, assaltos e sequestros de pessoas para roubar carros, nunca atingiram os números atuais. “Mas infelizmente os índices de violência do Estado não mostram isso por conta da falta de registro de ocorrências”, aponta.

De acordo com o parlamentar, a Segurança Pública precisa ser prioridade no atual governo. Segundo ele, “nossa Secretaria de Segurança Pública tem sido bastante eficaz ao emitir nota pública contra aqueles que criticam de forma legítima a sua atuação”.

O parlamentar também indaga: “cadê a segurança prometida na campanha eleitoral e prometida também quando assumiram o governo???”. Ainda segundo o deputado, ninguém se sente mais seguro, “nem mesmo para sair de casa a pé ou com seus veículos”, destaca.

O governo, por meio da secretaria de segurança pública, ainda não se manifestou com relação aos últimos casos de roubos a veículos e sequestro.