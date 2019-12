De olho nas eleições, Socorro tenta se aproximar de Marcus oferecendo honraria

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB) esteve nesta terça-feira, 18, na Sede do Tribunal de Justiça para convidar o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, para que ele aceitasse ser homenageado com a mais alta honraria do município entregue para personalidades na solenidade da Comenda Volta da Empreza, durante as comemorações do aniversário de Rio Branco, no dia 28 de dezembro. O evento deverá ser realizado no Hotel Terra Verde.

Nos bastidores, a aproximação de Neri e Marcus chama a atenção já que o PT, partido do ex-gestor, sinaliza em lançar candidatura própria às eleições de 2020 com o professor e ex-prefeito Raimundo Angelim na disputa e o ex-senador Jorge Viana como o principal articulador da campanha. Esse “mimo” seria uma espécie de sinal de Neri dando a entender que vai precisa de Alexandre na campanha.

Em paralelo à política, o presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Sérgio de Carvalho, responsável pela organização do evento, afirmou que seis pessoas serão homenageadas e que entre eles está Marcus Alexandre. O gestor da FGB destacou porém que é um tradição ex-prefeitos receberam as honrarias. “Isso é comum. Não é regra, mas é tradição. O Angelim deu a Comenda para o Jorge Viana, o Marcus concedeu para o Angelim e agora a Socorro vai conceder ao Marcus”, explicou.

Ao ac24horas, Neri enfatizou que Marcus “contribuiu muito com a cidade de Rio Branco, assim como os outros cinco homenageados. É por essa razão que eles receberão a Comenda, que é a maior honraria que a cidade oferece, no dia do seu aniversário”. Sobre a reaproximação com Alexandre e os pleito do ano que vem, ela destacou apenas que falará sobre o assunto em 2020, no momento pertinente.

REAPROXIMAÇÃO

A relação entre a atual prefeita e o ex-prefeito esfriou antes da campanha eleitoral em que Marcus acabou sendo derrotado por Gladson Cameli na disputa pelo governo. A tensão teria iniciado quando Marcus resolveu renunciar para disputar as eleições de 2018.

Nos corredores da Prefeitura comenta-se que Neri teria excluído Marcus totalmente de sua gestão. Até mesmo comissionados próximo do ex-prefeito acabaram sendo exonerados e os que não foram demitidos tiveram que “jurar fidelidade” a chefe da capital.

Correntes dentro do PT ainda tentaram convencer Neri de que Marcus fosse pelo menos indicado para alguma secretaria após a derrota nas eleições, mas o pedido não foi atendido. Apesar de não estarem tão próximos, publicamente os dois mantêm a postura de diplomacia.