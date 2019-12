“Dá pra fazer em oito horas”, diz Ilderlei sobre viagem de Rio Branco a Cruzeiro do Sul pela BR-364

O prefeito Ilderlei Cordeiro disse nesta quarta-feira (18) que o trecho da BR 364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul está muito bom. “Dá pra fazer em oito horas”, afirmou ele em entrevista ao jornalista Jairo Carioca, da Rádio Aldeia FM, ao comentar o tempo de viagem desde a capital até o Vale do Juruá pela via rodoviária.

Alguns órgãos preveem duração mínima de 10h50m de viagem por terra. O DNIT já assegurou que o trecho foi bastante melhorado em 2019, reduzindo substancialmente o tempo das viagens pela BR 364. As viagens demoravam muito mais quando a rodovia não estava recuperada.

Ilderlei diz que tem investido na cidade para receber turistas em Cruzeiro do Sul.