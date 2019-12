Críticas destrutivas!

A Constituição Federal garante à todos o direito de expressão e de opinião onde e quando o cidadão quiser. É verdade! Porém as criticas podem ser destrutivas ou construtivas. Depende do ponto de vista de cada um. A pergunta que se faz é: As críticas a todo árduo e complexo trabalho da Segurança Pública contribuem para diminuir o quadro de violência que campeia pelo país e que atinge o Acre em cheio? O Acre é importante e estratégico na geopolítica do crime. As críticas estão ajudando em quê?

Sobre críticas, conta a história que um rapaz procurou o sábio Sócrates em Atenas. Ele viveu no auge da democracia grega, cidade-estado de Antenas, península Ática. Disse-lhe que precisava contar algo sobre alguém. Sócrates então lhe perguntou:

“O que você vai me contar já passou pelas três peneiras”? “Três peneiras”?! indagou o jovem. “A primeira peneira é a verdade, o que você pretende me contar realmente está acontecendo ou aconteceu? Se for, tem que passar pela segunda peneira, a da bondade. O que você quer falar ajuda a construir ou destruir a vida ou o trabalho de alguém? Se for verdade e vai ajudar, tem que passar pela 3ª peneira, a da necessidade. Há realmente necessidade de falar? É conveniente? Vai contribuir com a comunidade? Todos serão beneficiados? Se passou pelas três peneiras então fale, diga, critique”.

Se as críticas a todo esforço do aparelho de Segurança para combater a violência passam nas três peneiras de Sócrates (verdade, bondade, necessidade) “larga o pau”. Do contrário, como disse o rei da Espanha, Juan Carlos, ao presidente da Venezuela, Hugo Chaves: “Por que você não se cala”? Ao que parece, tem gente falando demais e ajudando de menos.

Frase do dia:

“O homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para se irar”. (Paulo, o Apóstolo de Cristo).

. A pergunta da Maria Rosa:

. Como fica o eleitor, o cidadão de bem, o contribuinte quando assiste gestores, administradores, políticos, saírem impunemente de

tribunais palitando os dentes?

. Muitos são punidos, Maria Rosa!

. Muitos também não são, às vezes demora muito.

. Bom, isso acontece, mas está mudando! Espia para o que vem acontecendo na Bahia, na Paraíba, Rondônia, Amapá…

. O Avante já decidiu por candidatura própria a prefeitura de Rio Branco.

. Só se o empresário Jarbas Soster não quiser, mas ele quer!

. O PT é uma incógnita!

. O professor Carioca tá que nem curió de muda, não dá um pio.

. A prefeita Socorro Neri (PSB) deu uma excelente melhorada em sua performance política.

. Cientista político do bairro Canaã disse que o PT e PCdoB vão com ela na eleição.

. Será?

. As polícias Militar e Civil não estão brincando de fazer Segurança Pública; é que o quadro geral no país é muito grave.

. Uma triste realidade que não se muda da noite para o dia.

. Desde sempre alertava para os cuidados necessários ao se criticar a Segurança.

. Segundo o Friale, rios e igarapés devem transbordar nos próximos dias.

. Não é pra menos, parece o dilúvio.

. Bom dia!