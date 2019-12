SESC do Acre abre inscrição para o projeto Brincando nas Férias 2020

As férias escolares estão chegando e, com isso, a preocupação do que oferecer de lazer para as crianças aumenta.

O Sesc do Acre abriu inscrição para o projeto Brincando nas Férias 2020. Os interessados podem recorrer à central de atendimento do Sesc Bosque para melhores informações.

O projeto acontece de 20 a 31 de janeiro em dois turnos e as vagas são limitadas. Com uma programação diferenciada, neste ano o projeto com turmas nos horários da manhã e tarde. O objetivo é atender cerca de 200 crianças de cinco a 12 anos, que poderão participar de diversas atividades como musicalização, dinâmicas recreativas, artísticas, contação de histórias, jogos cooperativos e muita diversão garantida.

Tudo será supervisionado por uma equipe de cerca de 50 profissionais, contando com professores, brigadistas e técnicos em enfermagem.