Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza limpeza do Cruzeirinho

O mutirão de limpeza da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com a ONG CBCN, está a todo vapor. Nesta terça-feira, 17, a ação foi realizada no bairro Cruzeirinho.

A ação, além de promover a higienização e saneamento das vias públicas, previne focos do mosquito da dengue, tendo em vista que a gestão passa nas residências para recolher os entulhos separados pelos moradores.

“A gente aproveita a ação da Prefeitura para fazer a limpeza dos nossos quintais e eliminar os focos da dengue. Todos temos que colaborar e fazer a nossa parte”, frisou o morador José Constantino.

Mais de 12 bairros já foram contemplados com o mutirão de limpeza, que já removeu mais de três toneladas de entulhos das ruas e residências de Cruzeiro do Sul.

Francisco Pereira também fez questão de limpar sua propriedade. “Isso é muito importante para a nossa saúde. A Prefeitura está de parabéns pela atuação”, endossou.

O bairro também recebeu serviço de roçagem. Do Cruzeirinho, a gestão segue para o Saboeiro. “A gente pede a colaboração da comunidade nessa ação que é de todos nós”, frisou o coordenador Municipal de Limpeza, Fábio Correia.