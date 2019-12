Polícia Militar de Cruzeiro do Sul comemora 45 anos e se destaca com ação social

O 6° Batalhão da Polícia Militar, responsável por Cruzeiro do Sul e outras 4 cidades do Vale do Juruá, comemoram 45 anos de atuação com programação que inclui atendimento médico odontológico, cultura e entretenimento.

O inicio da programação foi neste domingo, 15, com uma corrida que atraiu cerca de 250 pessoas. Nesta quarta-feira, 18, no quartel da PM das 8 às 12h, haverá atendimento médico e odontológico para a população, além de exames e corte de cabelo.

Na sexta-feira, 20, na Feira Natalina em frente à Catedral será realizado um show com as bandas A Furiosa da PM, a do 61 BIS e o Conservatório de Música do Juruá.

O comandante do 6° Batalhão, Major Evandro Bezerra, destaca que se trata do maior destacamento da PM do Acre, com relação ao efetivo e responsável pela segurança de moradores de 5 cidades. “Nosso trabalho reduziu os crimes violentos na região. E com essa ação mostramos que nós não somos só a polícia que prende, mas sim a parceira da sociedade”, concluiu.