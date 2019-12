Petecão diz que enquanto governo perde tempo com nota, violência só cresce no Acre

Mais uma ação rápida da Polícia Militar tirou do convívio social dois criminosos membros de uma organização criminosa na capital. Um adolescente de 15 anos e outro de 17 anos, foram apreendidos pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e resistência a prisão. A detenção dos faccionários aconteceu na rua Durval Camilo, no bairro Canaã, no Segundo Distrito de Rio Branco. Na ação da polícia um dos criminosos foi ferido com um tiro por reagir atirando contra os policiais.

A Polícia Militar estava fazendo uma ronda de rotina pela região, quando a guarnição policial foi acionada via ciosp para atender uma ocorrência de roubo a uma residência no bairro Canaã, onde os bandidos invadiram uma casa e renderam, agrediram com coronhadas, feriram com facas, tentaram estrangular as vítimas e roubaram celulares, pertences pessoais e dinheiro de uma família.

Os policiais se deslocaram até o local e se depararam com a dupla saindo da residência da família de um empresário. Os criminosos ao perceberem a presença da PM, efetuaram tiros em direção aos policiais, que revidaram efetuando alguns disparos contra os bandidos.

Na troca de tiros, um adolescente de 15 anos foi ferido com um projétil na perna esquerda. O comparsa saiu correndo e tentou se evadir, efetuando durante a perseguição policial vários disparos contra a guarnição. Foi pedido apoio de outros policiais e o adolescente de 17 anos foi detido já nas proximidades do bairro Recanto dos Buritis. A arma usada pelo adolescente não foi encontrada, pois o mesmo a jogou em algum lugar no caminho.

A ambulância do Samu foi acionada e conduziu o menor de 15 anos ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. O outro bandido foi conduzido à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para os devidos procedimentos.