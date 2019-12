Ilderlei sugere que opositores soltem fogos no jogo do Flamengo e não contra seu mandato

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, teve seu julgamento adiado nesta terça-feira, 17, pela relatora do processo, a juíza Mirla Regina, que tirou de pauta do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. Logo após a decisão, Cordeiro usou as redes sociais para ironizar seus opositores. Ele sugeriu que usem os fogos de artifícios comprados para comemorar sua possível cassação durante o jogo do Flamengo, que estreia no campeonato Mundial hoje.

“Aconselho a turma do contra a soltar os fogos que compraram hoje, pensando que eu seria cassado, na vitória do meu Mengão”, escreveu o prefeito.

O julgamento só voltará ao Pleno a partir de 21 de janeiro, quando acabar oficialmente o recesso do judiciário acreano. As sessões serão retomadas dia 5 de fevereiro. Cordeiro se diz confiante com o resultado. “Em 15 anos de vida pública nunca tive problemas com a justiça”. O mandato do prefeito é ameaçado por um processo que tramita junto ao TRE por um suposto flagrante por compra de votos de um candidato a vereador pelo PSDB, na última eleição municipal.