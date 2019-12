Gladson participa da abertura da Cantata Natalina no Palácio

O governador Gladson Cameli participou na noite desta segunda-feira, 16, da programação da Cantata Natalina no Palácio Rio Branco.

Um momento de descontração foi quando Gladson afirmou que seu governo prepara o Acre para as próximas gerações, como a do seu filho, de 7 anos. O governo foi desmentido pelo filho que afirmou só ter seis anos, levando a plateia à gargalhada. Gladson sorriu e disse que o filho já tem quase sete anos.

Mais uma vez, o governador reafirmou que seu governo irá dar certo, exaltou as conquistas ao longo do primeiro ano de governo e confirmou que é falastrão. Disse que muitas ações que ele anuncia, nem sua própria equipe sabe. “Eu muitas vezes falei datas que não tinha combinado com a equipe econômica, como por exemplo a antecipação do décimo terceiro. Se tem uma coisa que sou é otimista e determinado. Não fico esperando as coisas caírem do céu”. afirmou.

A abertura da Cantata Natalina que contou com a presença de centenas de pessoas teve como ponto alto a apresentação do Coral da Escola de Música do Acre.

Nesta terça, 17, a programação continua a partir das 18 horas com o Coral de Idosos Saber Viver. Na sequência, ás 19 horas é a vez da apresentação da “Furiosa”, a Banda de Música da Polícia Militar.

Na quarta-feira, 18, apresentação é do Coral da Igreja Católica, também às 18 horas, seguida da Banda de Chorinho Natalino do Grupo Som da Madeira.

A programação se encerra na quinta-feira, 19, com o Coral da Assembleia Legislativa do Acre e o Coral da UFAC.