Friale alerta chegada de frente fria e diz que rio Acre poderá transbordar na semana de natal

Em boletim especial na tarde desta terça-feira (17) o meteorologista, Davi Friale, informa que ocorrerá uma mudança de tempo nas próximas horas.

Segundo ele, o mau tempo que se aproxima é consequência da chegada de uma fraca frente fria e uma intensa incursão de ar úmido do Atlântico.

Friale destacou que já nesta quarta-feira (18) os acreanos sentirão essa mudança que deixará o tempo extremamente instável, com chuvas a qualquer momento desde as primeiras horas do dia. Em Rio Branco, Brasileia e cidades próximas, as chuvas devem começar já a partir desta terça-feira (17), principalmente durante a noite.

Friale relatou que a estimativa para os próximos três dias são de chuvas acumuladas entre 80 e 160mm na maior parte do Acre e das áreas próximas.

“O nível dos principais rios do Acre deverá subir muito nos próximos dias. Alguns rios, inclusive o rio Acre, poderão transbordar na semana do Natal. Em Rio Branco, o nível do rio Acre, às 14h desta terça-feira marcava 12m e continuava subindo. Nesta quarta-feira (18), seu nível deverá superar a marca de 12,2m registrada no último dia 19 de novembro”, afirmou.

Friale emitiu um alerta para população dizendo que pode ocorrer transtornos em decorrência do mau tempo.

“Rápida inundação de ruas, transbordamento de córregos e igarapés, queda de galhos e árvores e deslizamentos de terra”, alertou o meteorologista.