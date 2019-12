Flaviano chama Roberto Duarte de futuro prefeito de Rio Branco

O deputado federal e manda chuva do MDB no Acre, Flaviano Melo, parece que vai cumprir mesmo com a promessa de seu partido caminhar com candidatura própria à prefeitura de Rio Branco nas eleições do ano que vem.

O nome do partido é o deputado estadual Roberto Duarte que tem tido um mandato de duras cobranças ao governo de Gladson Cameli na Assembleia Legislativa.

Em uma postagem nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 17, Flaviano Melo postou uma foto ao lado de Duarte com a seguinte legenda: “Visita do nosso futuro prefeito de Rio Branco, Roberto Duarte. O Acre tem jeito e o MDB sabe como administrar. Vamos juntos?”.

Vale lembrar que o partido fez parte da coligação que elegeu Gladson, mas nunca se sentiu contemplado dentro da gestão, mesmo tendo Maria Alice, Secretária de Planejamento, e Eliane Sinhasique como Secretário de Empreendedorismo e Turismo.

A posição de independência de Roberto Duarte provocou um racha dentro do partido, que levou, inclusive, a Sinhasique se desligar do MDB.

Veja a publicação de Flaviano Melo: