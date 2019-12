“Expectativa para o Natal é bastante positiva”, diz Acisa

O público compareceu em peso no show do cantor sertanejo Gusttavo Lima, que ocorreu na noite desse sábado, 14, no estacionamento do Parque de Exposições, em Rio Branco. Porém, uma situação enfureceu os pagantes que estavam em um dos camarotes. Segundo informações, parte de um dos camarotes teria desabado. O deputado estadual Jenilson Lopes (PSB) foi um dos que alertaram da situação nas redes sociais: “Já passou da hora de começar o show. O palco do Zé da Recaída tá caindo”, escreveu.

Outro pagante desabafou na web dizendo que estava indignado com a organização, uma vez que a estrutura do camarote não estava de acordo com o valor que foi pago. “Chegando lá, uma lona velha com estrutura de Tapumes na qual tivemos que sair às pressas porque estava desabando”, comentou.

O ac24horas procurou um dos organizadores do referido camarote. Segundo ele, a informação de que o camarote teria desabado não procede, mas uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada ao local. “Houve uma confusão e muita gente disse que o camarote [estava caindo]. Imediatamente os bombeiros chegaram e a festa continuou normalmente”, afirmou Wendel Amorim.

Ainda segundo o organizador, ele estava lá das 23h às 4h e tudo ocorreu dentro da normalidade. “Mas as pessoas fazem alvoroço sem saber”, pontuou. O terceiro lote do ingresso para o camarote custou R$ 170 inteiro e R$ 140 meia entrada. O local oferecia serviços como cerveja, água e refrigerante.