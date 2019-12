Ex-prefeito de Santa Rosa do Purus é condenado a devolver mais de R$ 200 mil

O prefeito Mazinho Serafim (MDB) e a deputada estadual Meire Serafim (MDB) participaram no último sábado, 14, de um projeto que beneficia adolescentes de baixa renda no município de Sena Madureira. Foi a vereadora Ivoneide Bernardino quem idealizou o Projeto Social Sonho de Menina – Sou Debutante, que oferece a festa de 15 anos a jovens do município. A festa cerca de 450 pessoas, entre familiares, amigos, parceiros, autoridades e demais convidados.

Segundo a vereadora, o projeto nasceu do desejo de proporcionar a essas meninas carentes a tão sonhada festa de 15 anos. “Mais que dar uma festa, o projeto é executado todos os anos pelo período de seis meses. Nesse período, oferecemos palestras de cunho preventivo, educativo e de esclarecimento”, afirma Bernardino. Entre os temas abordados nas ações educativas estão: gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, drogas, depressão, conflitos da adolescência, entre outros.

O projeto ocorre em parceria com a secretaria municipal de Saúde, onde a prefeitura fornece atendimento odontológico às adolescentes, além de uma parceria com o psicólogo Ricardo Vinicius, que além de ser palestrante, também oferece atendimento às jovens que precisam.

De acordo com o prefeito, o objetivo ainda é fortalecer os vínculos familiares e escolares. Mazinho parabenizou a idealização da vereadora e garantiu continuar apoiando a ação. “É importante se dedicar às pessoas, então que contem sempre comigo em Sena Madureira. Para mim é motivo de felicidade fazer parte deste projeto. Temos que trabalhar unidos pelo povo e fico de ver esses jovens realizando seus sonhos, pois eles são o futuro de Sena”, disse.

15 anos

O projeto ofereceu fotógrafo para fazer um ensaio fotográfico às meninas participantes. A primeira edição foi em 2017 e atendeu 50 meninas. A segunda edição em 2018, com mais 50 meninas e em 2019, mais 50 meninas atendidas, totalizando 150 meninas já atendidas pelo projeto.

As participantes não tem custo nenhum. “Doamos o vestido, sapato, cabelo, limpeza de pele e maquiagem. Elas só precisam participar de todas as etapas do projeto”, explica a vereadora.

As inscrições são feitas nas escolas que elas estudam, em uma parceria com os gestores que atendem a esse público, ou seja, meninas que completaram ou vão completar 15 anos no ano que está sendo executado. “É importante frisar que o prefeito Mazinho e a deputada Meire Serafim têm apoiado e patrocinado o projeto desde a primeira edição”, finalizada Ivoneide.