Confira os 15 acreanos mais poderosos, segundo colunista

Na guerra comercial no mercado acreano entre empresários, o empresário Marcelo Moura saiu vitorioso como homem mais poderoso do Acre pela coluna.

1 – MARCELO MOURA

O empresário Marcelo Moura marcou o ano consolidando as empresas do grupo de sua família em 2019 desviando a crise e conseguindo aquecer a economia do estado. Esta mostra de poder fez com que ele vencesse uma extensa lista de empresários na disputa pela personalidade mais poderosa do ano, em um ranking feito por este colunista em sua primeira edição. As pessoas nesta lista “possuem o tipo de poder que determina e dobra o estado, movendo pessoas, mercados, consumidores e mentes”.

Veja a seguir quem são as personalidades mais poderosas e influentes do estado, segundo a coluna.

2 – ROBERTO DUARTE

Deputado Estadual, Roberto Duarte está na segunda posição da lista de personalidades mais poderosas do estado, com destaque para sua atuação parlamentar como mediador de conflitos internos em votações importantes com as categorias trabalhistas, além da vasta lista de projetos que já estão beneficiando a população acreana que já estão vigentes no estado.

3 – GLADSON CAMELI

O Governador do Acre, aparece na terceira posição da nossa lista. Embora o líder do nosso estado, que de acordo com os geógrafos , se trata de um dos estados com menor densidade demográfica do Brasil e foi o mais recente que os brasileiros povoaram de maneira efetiva, Gladson Cameli enfrenta turbulências domesticas consideráveis no seu primeiro ano de mandato, como o fato de não conseguir se entender com o executivo, cuja maioria é controlada ou foram apoiadores coligados na época eleitoral com seu próprio partido.

4- GIORDANE DOURADO

O juiz Giordane Dourado aparece na quarta posição do ranking por estar envolvido diretamente com o 1º Estatuto Municipal de Inclusão Digital do país, o mesmo e entusiasta da iniciativa. Rio Branco deu uma lição para o Brasil com a Criação do Estatuto Municipal da Inclusão Digital que é exatamente o que vem concretizar o que determina o Marco Civil: que todos possam se conectar a esse ambiente digital, possam ter Educação e empreender utilizando essa moderna tecnologia da qual nós nos tornamos dependentes. “Ninguém faz nada hoje sem internet”.

5 – JORGE VIANA

Considerada como o “líder de fato” do seu partido (PT) no Acre, o ex Senador aparece em quinto lugar no ranking das personalidades mais poderosas do estado. Apesar do tropeço eleitoral em 2018, o nome mais forte do partido começa a tentar recolocar seu partido em ascensão.

6 – ALESSANDRA GARCIA MARQUES

A promotora Alessandra Garcia Marques, do Ministério Público do Acre, que ficou conhecida por determinar o congelamento das atividades e dos bens da TelexFree, sempre se expressa sobre os assuntos mais relevantes do estado, faz jus em estar na sexta posição das mais ´poderosas do Acre.

7 – NETO BRITO

Neto Brito, mais conhecido como Neto Samba Broters, está a frente de uma das maiores empresas de entretenimento do estado, e ocupa a sétima posição na lista dos mais poderosos eleito pela coluna.

8 – GLORIA PEREZ

Glória Maria Rebelo Ferrante, mais conhecida como Glória Perez, nascida em Rio Branco (25 de Setembro). Escritora , roteirista, produtora e autora brasileira. Em 2010, a acreana ganhou o Prêmio Emmy Internacional de melhor telenovela por seu trabalho em Caminho das Índias. As temáticas abordadas em sua obras, fazem com que se criem debates entre a sociedade em todos os temas e núcleos abordados., por isso ocupa a oitava posição no ranking.

9 – JUNIOR LAVOR

Junior Lavor é considerado o investidor mais bem sucedido em 2019. Controla diversas empresas no ramo de passagens aéreas , incluindo a representação de algumas marcas no Acre. Aparece na nona posição na lista do poder, divulgada hoje pelo ac24horas.

10 – GLEICE DAMASCENO

A ex-BBB e acreana Gleici, vencedora da edição numero 18 do programa. Para a coluna, Gleici merece essa posição porque atua como “militante social”, usando seu poder nas mídias sociais para lutar contra o preconceito e descriminação de cor e gênero entre a sociedade. Ela ocupa a décima posição.

11 – JÉSSICA SALES

Jéssica Rojas Sales é uma médica ginecologista e obstetra , atualmente deputada federal pelo estado do Acre, é uma das recordistas em liberação de emendas para melhorias para o Acre. . É filha de políticos do Vale do Juruá, e é conhecida por sua habilidade política e, por isso, ocupa a décima primeira posição na lista.

12 – SÉRGIO PETECÃO

Senador do Acre, Sergio Petecão é considerado um líder popular, por isso, ocupa a decima segunda colocação no ranking do poder acreano.

13 – WEVERTON PEREIRA

O menino alto e forte que queria ser atacante em Rio Branco-AC virou goleiro, se destacou em uma Copinha pelo Juventus-AC e não parou de evoluir, atua como goleiro, e atualmente defende o Palmeiras. Foi campeão com a Seleção Olímpica Brasileira nos Jogos Olímpicos de 2016, e entre os poderosos ocupa a decima terceira posição no ranking.

14 – LEONARDO CALID

Advogado e esportista, o professor de Jiu-Jtsu Leonardo Kalid, está influenciando jovens em varias partes da cidade e até na Bolívia, a ocupar o tempo praticando o Jiu-Jtsu, seu esporte do coração. Fazendo com que muitos adolescentes aprendam a ter disciplina. Por mais exemplos como este. A decima quarta posição está ocupada.

15 – GUIDO VILHAMOR

Considerado como o cirurgião mais badalado entre a sociedade acreana, Guido Vilhamor atua como Cirurgião Plástico| Título de especialista pela sociedade brasileira de cirurgia plástica SBCP. Entre os mais poderosos, fecha nossa lista com chave de ouro.