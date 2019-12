Brasil estreia contra Bolívia nas eliminatórias da Copa do Mundo 2022

O caminho da seleção brasileira para garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2022, no Catar, foi traçado na manhã de hoje (17) pela Conmebol, que sorteou os confrontos das eliminatórias sul-americanas. O Brasil estreia em casa contra a Bolívia em março do 2020 e volta a enfrentar os bolivianos na última rodada, na casa do adversário, em novembro de 2021.

Serão 18 rodadas em que todos os países da confederação (Brasil, Uruguai, Chile, Colômbia, Venezuela, Paraguai, Peru, Argentina e Equador) jogam entre si, em jogos de ida e volta. Os quatro mais bem classificados asseguram vaga na Copa do Mundo. O quinto colocado ainda terá chance de brigar por uma vaga: está prevista m uma disputa no formato mata-mata, com jogos de ida e volta, contra uma seleção de outro continente, ainda a ser definida pela Fifa.

Confira a sequência de jogos da seleção brasileira:

Brasil x Bolívia

Peru x Brasil

Brasil x Venezuela

Uruguai x Brasil

Colômbia x Brasil

Brasil x Argentina

Brasil x Equador

Paraguai x Brasil

Chile x Brasil

Brasil x Peru

Venezuela x Brasil

Brasil x Uruguai

Brasil x Colômbia

Argentina x Brasil

Equador x Brasil

Brasil x Paraguai

Brasil x Chile

Bolívia x Brasil