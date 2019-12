Além do esperado

Pelo fato da prefeita Socorro Neri ter iniciado este ano o seu mandato tendo que administrar um saldo negativo de uma cidade completamente esburacada, governar em meio a uma crise econômica nacional, com reflexos nos municípios, com o governo ocupado por um partido adverso, está fechando o seu primeiro ano na gestão direta do município com um saldo positivo além das expectativas. Partiu para um ousado plano de iluminação pública e de asfaltamento de vias importantes da cidade. Tem tido um esmero nas suas obras. Não ficou só na espera do oscilante FPE. Buscou recursos em Brasília junto aos deputados e senadores e pode fazer uma gestão em 2020, bem melhor do que a de 2019. Na sua pauta está a inauguração do Shopping dos Camelôs, no próximo ano. Não se conhece dela um deslize financeiro na sua gestão. Se tiver a habilidade de costurar alianças pragmáticas que consigam lhe dar como suporte um número de bons candidatos a vereadores, tem tudo para disputar a reeleição com boa chance de chegar ao segundo turno. Na política não cabe sentimentalismo.

SÍNDROME DO CARGO ETERNO

O erro dos que ocupam cargos públicos no Executivo, seja como governador ou secretário, é pensar que estes cargos são eternos e passam a agir como os donos da bola. Cargo de confiança, mandato eletivo, se costuma dormir nele e acordar fora dele e sem a bola.

JOGO DE XADREZ

O PT está num jogo de xadrez com a prefeita Socorro Neri. Quer ver ela mexer a primeira pedra, para se posicionar no tabuleiro. É quase certo o PT ter candidato próprio à PMRB.

APOSTANDO NA CAMPANHA

A deputada federal Vanda Milani (SD) aposta que quando o eleitorado da capital tomar conhecimento na campanha de que a sua candidatura a prefeita da capital é para valer, a tendência natural será subir nas pesquisas. Vanda é um dos nomes qualificados da disputa.

AMBIGUIDADE POLÍTICA

O governador, pelo seu estilo populista pragmático, continua com um bom capital de popularidade, o mesmo não se pode dizer do seu governo, mal em áreas estratégicas. Em 2020 não pode mais contemporizar, tem que iniciar o ano trocando as peças que não engrenaram.

REFLEXOS NATURAIS

As próprias lideranças do PT reconhecem que a situação eleitoral do próximo pleito para a prefeitura de Rio Branco será num campo adverso para o partido, não só por estar fora do poder, porque também ainda está na cabeça do eleitorado a derrota fragorosa sofrida.

PARTIDO GRANDE

O que embala o PT para que tenha candidato próprio á PMRB é que continua a ser a maior força eleitoral da oposição e precisará de palanque para a sua chapa de candidatos a vereador.

LDO NA PAUTA

Nesta quarta-feira será decidido no Tribunal de Justiça se os deputados continuam ou não o recesso parlamentar. É que se o tribunal votar pela derrubada do veto do governador ao projeto da LDO, a matéria terá de retornar à ALEAC para se reiniciar novo processo de votação.

OPOSIÇÃO CONFIANTE

A oposição e os sindicatos estão confiantes que o Tribunal de Justiça derruba o veto.

QUAL É A DO NEY?

Convidado pelo vice-governador Major Rocha para se filiar ao PSDB. E convidado pelo senador Sérgio Petecão a entrar no PSD. O ex-deputado Ney Amorim tem andado no fio de navalha da indefinição. Pela informação que chegou ao BLOG, a sua família quer que, ele se filie ao PSD.

ATO POLÍTICO

O ex-petista Ney Amorim deve fazer do seu aniversário, no próximo dia 24, um ato político, quando definirá com seu grupo a filiação em que partido. Até lá, não deve se pronunciar. Uma coisa é certa, ele não deverá disputar nenhum mandato na eleição municipal de 2020.

DUAS FACES DA MOEDA

Não se pode acusar o governador de omissão no apoio a que a Saúde saia do buraco em que está desde o governo passado. É verdade. Mas é verdade também que, a ex-secretária Mônica Feres fracassou e o secretário Alysson Bestene até aqui, não está dando conta do recado.

SONHO DE 2020

Este BLOG já publicou faz bom tempo de que o governador não disputando a reeleição, o senador Sérgio Petecão (PSD) não abrirá não de disputar o governo em 2022. O seu sonho é ter o vice Major Rocha (PSDB), como adversário numa eleição para o Palácio Rio Branco.

TORCIDA DO JV

O ex-senador Jorge Viana (PT) entrou num período sabático desde que andou dando declarações fora do contexto e virou alvo de críticas. Fez bem em se recolher. O seu sonho é disputar a eleição para o Senado em 2020, num cenário com o governador fora da disputa.

NÃO HÁ COMO NÃO RECONHECER

Não se trata de gostar ou não gostar. Mas o ex-senador Jorge Viana (PT) continua sendo a maior liderança do seu partido, no Acre. Não estava na sua contabilidade a perda do mandato. E a sua derrota se deve exclusivamente à arrogância do PT de lançar dois nomes ao Senado.

CONVITE FORMAL

No mesmo caminho do PSDB, o secretário-geral do MDB, Aldemir Lopes, também pôs o partido à disposição para a ex-deputada Leila Galvão (PT), disputar a prefeitura de Brasiléia na eleição do próximo. O argumento foi ser o MDB a maior força da oposição naquele município.

FOCO É 2022

Esqueçam o PSD e o MDB no mesmo palanque do PSDB na eleição municipal da capital e demais municípios, e por uma razão que vai além da disputa eleitoral das prefeituras no próximo ano: PSD e MDB têm projetos políticos majoritários conflitantes em 2022.

NA TORCIDA

A cúpula do governo está envolvida na torcida para que o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, venha a ser absolvido no julgamento de hoje, onde está em jogo a sua cassação. O governador é um dos mais empenhados para que seja este o desfecho do caso no TRE-AC.

CAMPANHA ABERTA

Nas entrevistas em Cruzeiro do Sul o governador defende com ênfase a reeleição de Ilderlei.

ALTAMENTE CONDENÁVEL

A ex-senadora Marina tem uma linha política que é a antítese do que defendo. Não concordo com seu xiitismo ambiental, mas nem por discordar vou partir para a ofensa pessoal. Por isso, lamentável, o secretário adjunto de Licitação do governo, Jader Maia, lhe chamar de “vaca”.

OLHANDO PARA O SOCIAL

A deputada Juliana Rodrigues (PRB) tem voltado muito o seu mandato para criar mecanismos para ajudar as camadas menos protegidas da população. É o caso da aprovação do seu projeto que obriga Bancos e Lojas a disponibilizar para consultas, exemplares do Estatuto do Idoso.

ALCANCE SOCIAL

Pode parecer simples, mas é um projeto de longo alcance social, porque nem sempre os estabelecimentos tratam os idosos dentro dos parâmetros previstos em lei. Ponto para a deputada Juliana Rodrigues (PRB).

GRANDE, JURUNA!

Uma pessoa humilde. Sofreu uma série de problemas jurídicos. Ainda assim o vereador José Carlos, o “Juruna”, termina este período legislativo na Câmara Municipal de Rio Branco, como um dos mais participativos na defesa da pouco olhada categoria dos camelôs. Grande, Juruna!

FRASE DO DIA

“Se você ama uma flor, não a colha. Porque, se você colhê-la ela morre e deixa de ser o que você ama. Então, se você ama a flor, deixe-a estar. O amor não está na posse. O amor está na apreciação”. Autor desconhecido.