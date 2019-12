Vendedor de castanha é morto a golpes de terçado no interior do Acre

Genivaldo Oliveira, de 39 anos, foi morto a golpes de terçado nesta segunda-feira (16) em uma colônia localizada na Vila Caquetá, no km 72 da Estrada de Boca do Acre, ainda na região do município de Porto Acre.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Genivaldo morava em Rio Branco, no bairro Comara, com a irmã e um cunhado, e a cerca de 1 mês resolveu juntamente com um amigo, coletar e vender castanha na região da Vila Caquetá, onde foi visto com vida pela última vez na noite de sábado (14) após retornar de uma venda de castanha com esse amigo.

Genivaldo foi encontrado morto por uma moradora da Vila. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local se deparou com o homem que apresentava vários cortes profundo pelo corpo.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada do perito em criminalística.

O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para os devidos procedimentos.

O caso será investigado pela Polícia Civil. O amigo de Genivaldo está desaparecido e na região ninguém quis falar sobre o homicídio e do desaparecimento do amigo de Genivaldo, pois prevalece a lei do silêncio.

A motivação do crime é desconhecida.