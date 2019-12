Uma opinião acima de qualquer suspeita

O presidente da Assembléia Legislativa, deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS), foto, chegou ao poder em cima de tratativas que contemplou todas as correntes partidárias na composição da mesa diretora. E chega ao final deste período legislativo sem desgaste e mantendo a confiança que recebeu quando da sua eleição. Enfrentou todas as crises que envolveram os debates entre os deputados da oposição e a base do governo de forma serena, abrindo sempre o diálogo, mesmo nos momentos de maior radicalização. Foi firme quando teve que manter a ordem na casa e a integridade dos parlamentares, como no caso da votação da PEC da Previdência. Também agiu certo quando mediou a retirada de pauta do projeto que criava o Instituto da Saúde, que queriam votar sem um debate claro acerca do seu objetivo. Nunca interferiu para impedir o contraditório. E vai Sedimentando o seu caminho para um novo mandato. Sobre a ALEAC, não foi um marasmo, pelo contrário, foi um palco de bons debates, neste ano que se encerra.

FICOU TARDE PARA UNIR

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, um dos principais dirigentes do MDB, disse ontem ao BLOG DO CRICA de que, da forma com o governador vem conduzindo a parte política de sua administração, os seus aliados vão chegar ao fim da eleição de 2020 rompidos.

EM COMPLETA DESUNIÃO

Não é aceitável que o governador ponha o PSDB debaixo do braço em detrimento de outros aliados, quando todos colaboraram na sua eleição, assinala. Na sua visão, o governador colabora com a desunião do seu campo político ao chegar em Cruzeiro do Sul e dizer que, apoiará a reeleição do prefeito Ilderlei Cordeiro, seu adversário. Assim como o Vice Rocha, quando vai à Sena Madureira atacar o prefeito Mazinho (MDB). Quero deixar bem claro que não preciso de cargo no governo, advertiu magoado e preocupado com a unidade da aliança que levou o governador ao Palácio Rio Branco, o ex-prefeito em sua crítica.

O QUE PENSO

Sinceramente, acho que agregar todos os aliados do campo político do governador em uma candidatura única a prefeitos nos municípios, virou missão impossível. Faltou ao governador habilidade no início de entender não estar mais em campanha e ter de agir como magistrado.

NÃO PODE AGIR NA EMOÇÃO

O governador está agindo no emocional. E assim não pode ser. Na capital, por exemplo, no momento em que anunciar apoio a um dos candidatos à PMRB do seu arco de aliança, vai entrar em confronto com os demais. É inevitável. E vai transformar aliados em adversários.

SITUAÇÃO COMPLICADA

Não é cômoda juridicamente a situação do deputado Josa da Farmácia (PODEMOS), com a iniciativa do Procurador do MPE, pedindo TSE a confirmação da cassação do seu mandato, já decretada pelo TRE-AC. Ele acusado de abuso do poder econômico na sua eleição.

SUPLENTE NÃO ASSUME

Caso seja confirmada a cassação do deputado Josa da Farmácia (PODEMOS) pelo TSE, e também a tese de que os seus votos sejam anulados, o suplente André da Farmácia (PRB), da coligação PODEMOS-PROS-PRB não assumirá, porque a legenda partidária cairá, serão 6.400 votos a serem subtraídos e a coligação não terá número para manter três deputados.

UMA OBSERVAÇÃO

Anotem: outros deputados estaduais poderão perder os seus mandatos. Detalhes em breve.

CORAJOSA E BOMBÁSTICA

A entrevista que eu e o colega Astério Moreira fizemos no programa “Boa Conversa”, no ac24horas, com a Juíza da Vara de Execuções Penais, Luana Campos, sobre o que está havendo no campo da segurança, seus desfechos, erros, num Raio-X da violência, foi real e bombástica. Vai ao ar neste domingo. Por tudo que foi revelado, está imperdível. Vai dar muita repercussão.

OBSERVAÇÃO PONDERADA

O senador Márcio Bittar (MDB) está correto ao fazer a observação ponderada de que a continuidade da briga entre o governador e o senador Sérgio Petecão (PSD) será não só prejudicial na opinião pública a ambos, mas principalmente prejudicial à governabilidade.

INÊS É MORTA

Márcio Bittar defende de que o campo político do governador deveria ter, por exemplo, apenas um candidato a prefeito da capital, mas pelo espatifado feito, agora Inês é Morta.

BEM AVANÇADA

Nada fechado, mas se pode dizer que caminha avançada a possibilidade de uma aliança política entre o senador Sérgio Petecão (PSD) e a prefeita Socorro Neri (PSB), para estarem no mesmo palanque, na eleição de 2020. Ontem, ambos voltaram a ter uma conversa.

JULGAMENTO IMPORTANTE

Voltará à pauta para julgamento na próxima terça-feira, no TRE-AC, o processo sobre a cassação do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro. É saber se o colegiado vai aceitar a tese da validade das provas terem sido colhidas com gravação sem a autorização judicial.

EM NENHUM MOMENTO

Nem no momento da negociação para a compra de votos de um candidato a vereador, nem no ato de flagrante do pagamento, o então candidato a prefeito Ilderlei Coreiro estava presente.

ÚNICO OBJETIVO

Sem a militância aguerrida que era a sua marca, o PCdoB, basicamente, só tem uma meta na eleição do próximo ano, a formação de uma chapa própria de candidatos a vereador que possa manter na Câmara Municipal de Rio Branco, o vereador Eduardo Farias (PCdoB).

SERIA QUEBRAR A TRADIÇÃO

Á medida que vamos entrando no ano eleitoral fica mais patente o indício de que, o PT terá candidato a prefeito de Rio Branco. A orientação da direção nacional deverá ser no sentido do PT ter candidatos a prefeito nas capitais, além de que, não ter candidato quebraria a tradição.

ZECA COSTURANDO

O deputado José Bestene (PROGRESSISTAS) tem sido ativo na costura de uma aliança que possa unir seu partido, o PSD e o MDB, já conversou com dirigentes destas duas siglas. Não passa pela cabeça do Zeca, que os PROGRESSISTAS sejam aliados dos tucanos em 2020.

PREVISÕES DO PAI PANELADA

O ativista comunitário, o conhecido e respeitado “Panelada”, fez uma postagem com previsões, das quais pincei esta: “Os astros estão mostrando uma enxurrada de falsas lideranças de bairros e um magote de crentes barrelas sendo candidatos a vereador”.

UMA VERGONHA

R$ 500 milhões foram retirados da pasta da Saúde para engordar o Fundo Eleitoral de R$ 3,8 bilhões, que serão usados pelos partidos políticos para financiar as campanhas dos seus candidatos. É uma vergonha! Depois, a classe política quer ser respeitada pela população.

ENCOLHERAM O PT

Em Feijó e Tarauacá, municípios decisivos pra a eleição em dois mandatos do ex-governador Tião Viana, o PT encolheu. Perdeu duas das suas mais fortes lideranças nos dois nichos. O ex-prefeito de Feijó, Francimar Fernandes, e o ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno.

O BURACO É MAIS EMBAIXO

Quando se está no poder, tudo ou quase tudo se pode na política, mas fora do poder se pode quase nada. O PT ficou restrito ao seu grupo ideológico, os aliados querem distância dos seus líderes. Na verdade, a FPA nunca foi ideológica, foi mantida à custa de cargos públicos.

LAVA-JATO EM ALTA

Foi uma lapada na cara dos que ficam praguejando contra a Lava-Jato, dos que embarcaram numa campanha para desmoralizar o Juiz Sérgio Moro, está última pesquisa do Data-Folha, que apontou que 81% dos pesquisados apóiam a operação e querem a sua continuidade.

MUDANDO A PROSA

Como choram e se revoltam, os adversários do presidente Jair Bolsonaro! A eleição acabou; quem perdeu, só em 2022 para tentar voltar ao poder, não existe o terceiro turno eleitoral.

SITUAÇÃO INVERTIDA

Ano passado, nesta época, o funcionalismo público era um mar de lamentações pelo não recebimento do 13º salário. Neste no, no novo governo, os servidores entrarão no Natal e Ano Novo com o salário de dezembro e o 13º, quitados. O PT apostou tudo que isso não ocorreria.

PL DA MENSTRUAÇÃO

O deputado Chico Viga está cuspindo fogo contra os seus colegas da base do governo. Motivo: não colocaram em votação o seu projeto para distribuir absorventes na rede pública estadual, a chamada PL da Menstruação.

NÃO VAI MUDAR NADA

A CPI da Energia se encerrou sem nada prático para baixar o preço da conta de luz. Apenas um relatório que aponta irregularidades da ENERGISA contra os consumidores. E ficou nisso. Fizeram um carnaval para a sua instalação. Sempre disse que nada mudaria. Acertei!

FRASE DO DIA

“Elimine da sua vida o hábito de reclamar. É a gratidão que vai transformar a sua vida!” Psicólogo Wilson Pereira.