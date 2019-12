Relator garante a Bittar e Petecão R$ 7 milhões para estudos técnicos da BR-364 até o Peru

O deputado federal Domingos Neto (PSD-CE), relator do orçamento da União para 2020, garantiu nesta terça-feira (10), aos senadores eleitos pelo Acre Marcio Bittar (MDB) e Sérgio Petecão (PSD), a inclusão de R$ 7 milhões, na proposta orçamentária do ano que vem, para bancar os estudos técnicos da BR-364. A pedido de Bittar e Petecão, o recurso visa assegurar a primeira fase das obras de interligação do Acre a Pucallpa, no Peru.

“Estou aqui a pedido dos senadores Márcio Bittar e Sérgio Petecão me comprometendo com os dois e com o Acre para colocar recursos para a BR-364, ligando o Brasil ao Peru, por entender que será uma obra muito importante para o estado”, disse Domingos Neto em vídeo gravado pela assessoria de Bittar.

O parlamentar do MDB agradeceu ao relator do Orçamento e ao colega de bancada pelo empenho em garantir os R$ 7 milhões para viabilizar a primeira fase das obras de integração do Acre ao Pacífico.

“Esse valor para nós é muito importante por assegurar os projetos da parte dessa obra. O resto vamos fazendo ano a ano, colocando no orçamento os demais valores para a sua conclusão”, agradeceu.

Petecão afirmou, por sua vez, que o relator do Orçamento 2020 teve “a sensibilidade e a dimensão do que essa a obra da BR-364 é para nós, acreanos”.

Veja o vídeo: