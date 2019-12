“Natal Voluntário” idealizado pelo governo irá distribuir cestas básicas a famílias carentes

A Procuradoria Geral do Estado do Acre (PGE/AC) divulgou nesta segunda-feira (16) o resultado final do cadastro de advogados interessados em atuar na condição de dativos nas Comarcas do Poder Judiciário do Estado do Acre.

O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

O resultado final trata do cadastro de inscrição de advogados dativos das Comarca Cível de Assis Brasil, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá, Xapuri, Brasileia e Rio Branco.

Veja abaixo mais informações: