Governo troca um irmão pelo outro no Instituto de Identificação

A segunda-feira, 16, começou com a comunicação oficial do Governo do Acre na internet fora do ar.

Com isso, não é possível acessar o site da Detran, a Agência de Notícias do governo acreano e o Diário Oficial do Estado.

Aliás, é grande a expectativa nos próximos dias em relação a uma possível demissão dos cargos comissionados indicados pelo Senador Sérgio Petecão (PSD), caso se confirme o racha entre o atual primeiro secretário do Senado Federal e o governador Gladson Cameli.

As divergências tiveram início após críticas de Petecão ao setor de segurança pública. O Senador tem vários indicados no governo, entre eles a menina de ouro da administração estadual por conta da grande arrecadação que é o Departamento Estadual de Trânsito. Atualmente o diretor-geral da autarquia é Luiz Fernando, aliado de Sérgio Petecão.

O governo não explicou até o momento os motivos das páginas oficiais estarem fora do ar no início desta segunda-feira.