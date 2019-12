Gladson faz contagem regressiva para o Natal em campanha para mostrar ações do governo

“Fortalecer as nossas polícias melhorando as condições de trabalho, este foi um compromisso de campanha cumprido”. A frase faz parte de uma campanha nos perfis do governador Gladson Cameli nas redes sociais com cards com outra frase: “faltam…dias para o Natal”.

O card de domingo (15), indicando que faltam dez dias para o Natal, falou sobre a aquisição de 120 novas viaturas para as polícias do Acre.

A iniciativa em geral foi bem recebida pela web mas sempre tem gente cobrando o governador: “meu presente de Natal seria a nomeação”, disse um internauta.

A campanha começou na sexta-feira passada, dia 13 de dezembro, data de pagamento da última parcela do 13º salário do servidores estaduais do Acre.