Filho “menor” do deputado Chico Viga faz o pai virar campeão de multas

A apreensão do filho do deputado estadual Chico Viga (Podemos) dirigindo a caminhonete do pai sem habilitação na madrugada do último domingo (15) não foi um ato isolado.

Documentos obtidos com exclusividade pelo ac24horas revelam que em 22 de agosto deste ano, o “menor” foi pego por agentes do Departamento Estadual de Trânsito dirigindo sem habilitação na Alameda Magnólia, que acessa o Lago do Amor.

Segundo o documento, o jovem, além de não possuir habilitação, estaria fazendo manobras arriscadas e dando arrancadas no local com a mesma camionete que foi retida na madrugada de domingo e se encontra no pátio do Detran.

A “aventura” do filho, rendeu ao deputado estadual mais de 5 mil reais em multas. Isso, sem contar as novas infrações que ainda não foram lançadas, o que deve fazer com que a caminhonete alcance cerca de 10 mil reais em débitos junto ao Detran.

A mais cara se refere ao artigo 5274 do Código Brasileiro de Trânsito que é sobre “utilizar-se do veículo para, em via pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus”. Somente o valor dessa infração, considerada gravíssima, chega a quase 3 mil reais.

O “menor” foi atuado ainda por dirigir sem habilitação (multa de R$ 880,41) e dirigir sem usar cinto de segurança (mais R$ 197,18). Já o deputado Chico Viga foi multado no artigo 162 que a penalidade para quem permite que alguém conduza sem veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (valor de R$ 880,41).

Outro filho de 12 anos de Chico Viga também estava no carro na madrugada de domingo.

O Boletim de Ocorrências realizado pelos policiais militares que perseguiram o veículo do deputado estadual Chico Viga dirigido por seu filho de 16 anos, trás uma revelação ainda mais grave. O condutor não era o único filho do deputado no carro que não parou após ordem dos policiais e subiu por cima dos canteiros e da rotatória da Corrente. Quando finalmente a polícia conseguiu parar o carro, descobriu que um outro filho do deputado, que tem apenas 12 anos, também estava dentro da camionete.

Chico Viga ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.