De acordo com Impostômetro, acreanos já pagaram mais de R$ 3,9 bilhões em impostos

Somando todos os impostos federais, estaduais e municipais, os acreanos já pagaram de 1º de janeiro até esta segunda-feira (16) R$ 3,9 bilhões em tributos em 2019.

A informação vem do Impostômetro, que é uma rede automatizada que recebe os dados de todo o Brasil e informa os valores em um painel instalado na fachada da Associação Comercial do Acre (Acisa). O equipamento digital contabiliza o número de impostos arrecadados anualmente no país pela União, Estados e Municípios.

A arrecadação neste período já é superior a do ano passado, quando 2018, registrou 3,6 bilhões.

Já em 2017, o acreano pagou R$ 3,054 bilhões, ou seja, os números apresentados demonstram uma elevação razoável na arrecadação com o passar dos anos.

Criado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o mecanismo computa os tributos federais, estaduais e municipais e é atualizado em tempo real no endereço www.impostometro.com.br.

O valor arrecadado no Acre corresponde a 0,16% do total levantado em todo o país, que segundo a Plataforma, já ultrapassou os R$ 2,388 trilhões até está sexta-feira (16) de dezembro 2019.

O levantamento revela ainda que neste mesmo período, a capital Rio Branco arrecadou mais de R$ 147 milhões em impostos. Já a segunda cidade com maior população do Acre, Cruzeiro do Sul, arrecadou R$ 16 milhões.