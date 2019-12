Candidatos podem conferir gabarito do concurso da prefeitura de Cruzeiro do Sul

Neste domingo (15), 446 candidatos do Concurso Público da prefeitura de Cruzeiro do Sul, que concorrem cargo de Gestor Público, refazem prova. Não houve atraso e segundo o secretário de Planejamento da prefeitura, nenhum problema com relação às provas.

No dia do Concurso, 1° de dezembro, os candidatos ao cargo de Gestor Público, que é de nível superior, fizeram provas de Português, História e geografia de nível médio.

Dos 446 candidatos que refazem as provas, 47 são de Rio Branco, 01 de Roraima e 02 de Rondônia. Para esses, que moram fora de Cruzeiro do Sul, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação IBFC, bancou as despesas de transporte e estadia.

Valter Oliveira que refez a prova acredita que “desta vez tudo dará certo. Tudo estava adequado ao cargo de nível superior “.

A Partir das 15 horas o gabarito preliminar já estará disponível no site do IBFC. O resultado final deverá ser divulgado dia 20 de dezembro e segundo Manoel Orleilson, as contratações serão feitas a partir do final de janeiro “para as substituições dos provisórios”.