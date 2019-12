A situação confortável dos tucanos!

O PSDB tem desencadeado uma verdadeira fúria dos partidos aliados que integram o governo. Senão, vejamos: O vice-governador major Rocha tem se portado com lealdade dando tranquilidade ao governador Gladson Cameli (Progressistas), o que incomoda as demais lideranças que esperavam dele uma postura diferente; a deputada Mara Rocha e o professor Minoru Kinpara lideram todas as pesquisas de opinião pública realizadas até agora para a prefeitura de Rio Branco; Rocha está na posição confortável de vice com duas opções seguras nas eleições de 2022: se o governador Gladson for candidato à reeleição tem seu apoio e ele pode disputar o Senado. Se Gladson for disputar o Senado Rocha assume o governo e é candidato natural à reeleição. A dor de cotovelo do Progressista, PSD e MDB é visível. Ameaçam implodir qualquer aliança que se faça com os tucanos participando. A ciumeira dentro do governo em relação ao PSDB, e a provável decisão do PT em lançar candidato próprio a prefeito na capital, tem favorecido a prefeita Socorro Neri que se encontra na outra ponta da corda do cabo de guerra político. É aguardar para ver quem tem mais panos para as mangas!

. Cuidador de carro que faz ponto na rua ao lado do Palácio Rio Branco teria ouvido o governador bater na mesa e gritar:

. “Não quero saber de fofoca, de intriga nem de futrica eu quero é trabalhar parar tirar o Acre dessa paralisia econômica”.

. O rapaz jura que ouviu, de verdade!

. Diz que até na casa do bispo Dom Joaquim teriam ouvido o desabafo do governante!

. O presidente do Avante, Manoel Roque, já fez os cálculos para saber quais são os deputados que vão perder o mandato nos próximos meses.

. De coeficiente eleitoral e partidário o Roque entende.

. Ouvi dizer que a anulação de votos pode dá uma cadeira nova ao PT; nesse caso a 1ª suplente é a deputada Leila Galvão que, em tese, poderia assumir o mandato.

. Acho improvável, mas de matemática entendem os dirigentes partidários: um pra eu, um pra tu, um pra eu…

. A cobra vai fumar, a jiripoca vai piar e a porca vai torcer o rabo, como diz o bom amigo Sílvio Martinello.

. A candidatura do empresário Jarbas Soster a prefeito é para valer, não é para dá susto em ninguém, nem fantasma ele é!

. O Pau está quebrando em cima de chapas e candidatos que recorrerem a “laranjas” por todo o país.

. Em Rondônia nove parlamentares podem perder mandato; em Roraima um deputado já foi cassado.

. O Fundo Partidário aumentou para R$ 3,8 bilhões e não para R$ 3,5 bilhões como divulguei.

. Governador Gladson Cameli de volta a cidade!

. Finais de semana o que mais se vê são famílias passeando pelo Centro da cidade, fazendo fotografias.

. Os voos estão lotados para fora do Acre, todo mundo querendo sumir!

. O MDB está rebelado, entrincheirado!

. Agora não, mas em 2022 vai dá trabalho!

. As disputas políticas são como as guerras antigas como uma diferença: a luta pelo pelo poder não é com arco, flecha, espadas e lanças.

. Guerra é guerra!

. Mentiras, calúnias, injurias e difamações são armas poderosas nas batalhas!

. Deus me livre e guarde!

. Bom dia!