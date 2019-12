Tentativa de homicídio: casal desfere sete facadas em desafeto após discussão

A 14ª edição da Semana Acreana da Diversidade no Acre encerra neste domingo, 14, com a tradicional Parada do Orgulho LGBT, a ‘parada Gay’, nas ruas de Rio Branco. A organização espera um público de cerca de 10 mil pessoas. A concentração do evento começa às 15 horas, em frente ao Colégio de Aplicação, centro da capital. O término está previsto para as 21 horas, com shows de bandas e artistas locais, no Novo Mercado Velho.

Desde a última terça-feira, 11, são realizados encontros, palestras e oficinas voltadas ao combate à discriminação contra LGBT. Este ano, o evento é realizado de maneira colaborativa, com a proposta de arrecadação de R$ 1 e de um quilo de alimentos não perecível.

Os alimentos serão doados para instituições carentes da cidade e o dinheiro será usado para suprir os gastos com a Parada do Orgulho LGBT e da Semana da Diversidade.