Regiões do Acre são as mais chuvosas do País nos últimos dias

O advento do policial penal pode liberar quase 200 policiais militares para funções de policiamento ostensivo. “São 1.254 policiais penais no Acre e o ingresso na carreira passa a ser por concurso público”, explicou o presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN), Lucas Gomes.

“É de grande importância esse projeto. Nós fizemos junção de ideias e apresentamos substitutivo”, completou o deputado Roberto Duarte.

A transformação da categoria de agente penitenciário para polícia penal foi decidida nesta quinta-feira (12) pela Assembleia Legislativa do Acre com vistas à melhorar a segurança pública do Estado.

(Aldeia FM)