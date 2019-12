Público se prepara para dar início à Parada Gay 2019 no centro de Rio Branco

Um idoso foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros do Acre após passar quatro dias perdido numa floresta situada no município de Feijó. Seu José Alves da Silva, mais conhecido na cidade como “Zé Correia”, foi encontrado com estado de saúde bastante debilitado.

Os militares do 9° Batalhão realizaram buscas durante quatro dias nas proximidades do no Ramal dos Cambrais, onde o senhor que estava desaparecido na mata reside.

De acordo com os bombeiros, ele só foi localizado na última quarta-feira, dia 11, no igarapé Ouvidor, distante cerca de 7 quilômetros de onde ele foi visto pela última vez. “A guarnição composta pelos cabos Nataniel e Marcos Sousa foram responsáveis pelo resgate do senhor, que estava bastante debilitado”, informou o Major Cláudio Falcão, porta-voz dos bombeiros.

O idoso foi levado até a equipe médica mais próxima, no Hospital Geral de Feijó, para passar por mais avaliações.