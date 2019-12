Público reclama que camarote no show de Gusttavo Lima teria desabado; organização nega

O que era apenas um sonho do morador de Rio Branco, agora já está mais perto de se tornar uma realidade. O primeiro viaduto de grande porte do estado será construído na capita acreana, mais precisamente na Avenida Ceará. A construção, conforme divulgação da maquete eletrônica da obra, irá ligar a Avenida Ceará, nas proximidades da AABB, com a Via Verde.

O deputado federal Alan Rick (DEM) é quem garantiu os recursos de R$ 20 milhões para o início do projeto, que deve começar a sair do papel em 2020. O parlamentar garante que continuará ajudando com suas emendas até 2023.

No total, o custo da obra será de R$ 80 milhões. Rick esteve com o superintendente da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Paulo Correia, para tratar da parceria com o estado do Acre na alocação dos recursos dos parlamentares pra o desenvolvimento regional.

“É um dos maiores marcos de infraestrutura urbana e mobilidade na capital. São R$ 20 milhões para construção de uma nova interligação da Avenida Ceará com a Via Verde” explicou o deputado.

A escolha do local que receberá o viaduto se deu tamanho o engarrafamento que atinge a região, principalmente em horário de pico. “A Sudam já me ajudou com mais de R$ 30 milhões em investimentos no Acre, ela tem sido parceria de nosso mandato”, disse Alan Rick.

Correia agradeceu a visita do deputado e destacou o sonho dos acreanos. “Realmente é um sonho para os acreanos ter um viaduto na capital. Graças ao seu trabalho conseguiu esse recurso, e junto com o governo vai tornar esse sonho uma realidade”, pontuou o superintendente da Sudam.

O primeiro viaduto de grande porte de Rio Branco promete desafogar o trânsito na região da Avenida Ceará e transformar a mobilidade urbana da capital acreana. Segundo o parlamentar, o governo Gladson Cameli também é parceiro da obra.