Natal infeliz na Sesacre!

Alguns médicos, enfermeiros e outros profissionais da SESACRE contratados, demitidos e recontratados novamente terão um natal infeliz como muitos dos servidores em dezembro do ano passado. Isto porque o 13º não foi depositado em suas contas por incompetência, má fé ou para prejudicar deliberadamente o governador Gladson Cameli (Progressista) que, aliás, tem feito um grande esforço para que todos tenham um Natal diferente do último.

O argumento de “alguém” na SESACRE é que foi “falha no sistema” ”falta de programação” e “esquecimento”. O mais irônico e cruel que ouvi foi “joga para as rescisões que serão pagas sabe-se lá Deus quando”. Até porque, nesse caso, uma folha suplementar pode ser feita com urgência. O governador, o vice, os deputados estaduais e secretários de Estados receberam o 13º integralmente. Para um gestor que não sabe o 13º salário é visto como algo divino, como benção de Deus.

Ninguém acredita que Gladson Cameli saiba que existem dezenas de profissionais de Saúde que passarão o Natal trabalhando duro, mas infelizes, insatisfeitos com ele e o governo. Não fazem como os funcionários do DEPASA, que foram as redes sociais protestar porque acreditam ainda na sua boa-fé. Como ele mesmo diz: “Não falta dinheiro, falta gestão”. É o governador remando para frente e um bando remando para trás. Fica muito pesado para um só navegar contra uma cabeça d´água dessas. O piloto no leme toca o sino, o maquinista dá toda força nos motores, mas a lancha não sai do canto.

. Um fato sempre terá dois planos:

. O da aparência e o da realidade profunda!

. A Justiça Eleitoral e a Polícia Federal precisam ficar de olho espichado em políticos paternalistas, clientelistas acostumados a corromper o eleitor com verbas públicas.

. Tem a prática do bom samaritano, mas o objetivo é conseguir colocar um anzol na boca do eleitor pelo voto.

. Como diz Paulo de Tarso, Apostolo Paulo ou São Paulo como preferem alguns:

. Tem a aparência de humildade, mas negam-lhe o poder de serem bons, são perversos porque tem segunda intensão deliberada no coração de conseguir o voto para se manterem no poder.

. O eleitor também tem que deixar de ser pidão!

. É por causa de eleitores corruptores que o Fundo Partidário foi para R$ 3,5 bilhões, um escândalo, um escárnio.

. Um desses papagaio que só repete o que os políticos dizem suspirou e falou com ares de intelectual:

. “Democracia custa caro”.

. Custa mesmo, olha aí a Lava Jato e as centenas de operações da Polícia Federal para combater a corrupção no Executivo (prefeituras, Estados e União), Legislativo (Câmaras municipais, Assembleias, Câmara Federal e Senado) e Judiciário.

. Se os funcionários terceirizados do DEPASA de Cruzeiro do Sul não tivessem gravado um vídeo nas redes sociais o governador Gladson Cameli nunca ficaria sabendo que o 13º deles não estavam sendo pago.

. Alguns médicos, enfermeiros e outros profissionais não fazem o mesmo com medo da perseguição, da navalha.

. Do Gladson, não precisa ter medo!

. Não é perseguidor, rancoroso ou malicioso.

. A prefeita Socorro Neri (PSB) engrenou uma quarta marcha na gestão e vai bem!

. O 2º turno caminha para ser ela e o seu colega de UFAC, Minoru Kimpara!

. Será uma boa disputa!

. Aí tá chovendo, porque aqui tá chovendo muito!

. Um bom domingo!