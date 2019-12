Médicos denunciam que governo do Acre não pagou salário

Os médicos que foram contratados recentemente por meio do último processo seletivo realizado pelo governo do estado não ficaram nada satisfeitos com o que caiu em suas contas.

A bronca, segundo um dos médicos contratados e que prefere não ter o nome divulgado, é que o valor do salário está abaixo do que especifica o edital.

“Esse processo seletivo já veio com ajuste nos nossos salários, mas esse ajuste não caiu na conta dos médicos. Até agora ninguém deu nenhuma explicação”, afirma.

Há relatos de profissionais que também não receberam o décimo terceiro salário proporcional como determina a lei.

O último processo seletivo realizado pelo governo do Acre contratou mais de 200 médicos de forma temporária para substituir os profissionais que eram contratados por meio de contratos emergenciais e que o término causou a falta de médicos em várias especialidades, atrasando cirurgias e atendimentos especializados.

O ac24horas procurou Carmem Sílvia Nogueira de Sousa, Chefe do RH da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), que confirmou a informação. Afirmou ainda que o erro foi identificado e que os médicos vão receber a diferença já no próximo mês. “Quando os novos médicos ingressaram no sistema, a nova tabela de vencimentos não estava atualizada. O que vamos é agora no pagamento de dezembro pagar o valor correto e pagar também a diferença do que não foi recebido pelos profissionais no mês de novembro”, explicou.