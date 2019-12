LGBT’s se juntam às “famílias tradicionais” no Mercado Velho

Após passarem pela Avenida Getúlio Vargas, os participantes da 14ª edição da Parada do Orgulho LGBT, em Rio Branco, fazem parada no Novo Mercado Velho, onde um palco está montado para dar continuidade à festa que encerra a Semana da Diversidade, que realiza atividades desde o início da última semana.

No Novo Mercado Velho, o público se juntou aos pais e mães presentes no parquinho voltado às crianças. No local, o ambiente é de respeito ao espaço uns dos outros. As famílias com crianças se abrigam nas barracas de comidas típicas, enquanto assistem a festa da Parada da Diversidade.

Uma banda formada por músicos LGBT’s, a POC Show, realiza as apresentações musicais. O clima que impera é a diversão.