Jenilson Leite participa da atividade social do Dia do Bem da União do Vegetal

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), médico infectologista, mais uma vez colaborou com atendimento médico na atividade social conhecida como o “Dia do Bem”, da Casa da União, braço social do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal ( UDV), núcleo João Lango Moura, em Rio Branco.

A atividade ocorre anualmente em todos os núcleos da UDV, sendo que neste dia, os sócios da União do Vegetal em parceria com instruções governemtais e pessoas que colaboram com as ações sociais do centro, realizam atendimento de saúde , com consultas, exames, terapia integrativa, serviços odontológicos. Atividade deste ano foi voltada para o público interno da UDV.

Para o médico Jenilson Leite, o trabalho social que a União do Vegetal realiza é muito importante, pois proporciona coisas que às vezes as pessoas carentes não tem condições. “A União do Vegetal, além do trabalho esperirtual que faz, ainda colabora com ações sociais. Parabéns a esta instituição religiosa pelo amor ao próximo”, salientou o médico.

Segundo Relber Ferreira, membro da Casa da União e organizador do evento, anualmente a direção da UDV solicita dos núcleos que seja organizad atividades que beneficiem a comunidade em geral. Porém, este ano, a nossa atividade teve como foco a nossa própria irmandade. ” Vendo a necessidade de cuidar de nós mesmos, para que possamos colaborar com o público externo, decidimos oferecer atendimento de saúde, terapia integrativa aos próprios irmãos da UDV”, comentou o organizador.