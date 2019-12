Idoso cai de maca no corredor do Pronto-Socorro de Rio Branco

Eu, Wherles Rocha, Vice-governador do Estado do Acre, apresento retratação pública, diante de declarações que proferi contra o então Governador do Estado do Acre, Sr. Tião Viana, quando ainda no exercício de mandato parlamentar no ano de 2012, após desentendimento de natureza política, utilizei palavras que ofenderam a sua honra, conforme reconhecido por decisão judicial transitada em julgado.

Reconheço que errei ao usar palavras ofensivas contra a sua honra e a sua dignidade, motivo pelo qual apresento minhas desculpas publicamente.

Reconheço, ainda, sua condição de ex-governador do Estado do Acre, sua vida pública e pessoal que não justificam ataques pessoais ou adjetivos com o propósito de ofendê-lo.

Dessa forma, fica reconstituído um ambiente de respeito mútuo e defesa da vida pública com seus interesses maiores.

Rio Branco – Acre, 15 de dezembro de 2019

Wherles Rocha

Vice-governador do Estado do Ac