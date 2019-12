Hospital de Tarauacá paga plantão extra para motoristas onde há apenas uma ambulância

A situação da saúde pública em Tarauacá não anda nada bem. Um dos principais problemas é a falta de estrutura do hospital do município. Convivendo com a falta de manutenção há anos, as condições do Hospital Dr. Sansão Gomes são péssimas. Em dia de chuva, por exemplo, é preciso espalhar baldes pela unidade de saúde por conta de diversas goteiras.

As condições físicas precárias da unidade prejudicam o trabalho dos profissionais de saúde e o atendimento aos pacientes.

Há ainda outros problemas. Um deles seria uma suposta farra de plantões extras aos motoristas que dirigem a ambulância do hospital.

Segundo a denúncia, existem nada mais, nada menos que oito motoristas para uma única ambulância, já que a outra ambulância se encontra em manutenção em Cruzeiro do Sul. Mesmo com a quantidade enorme de profissionais ainda há o pagamento de plantões extras.

“Com dois motoristas por dia, e dias que chega a três plantonistas, sendo inclusive plantões extras, a unidade de Tarauacá tem apenas uma ambulância”, diz o denunciante, que com medo de represálias prefere não ser identificado.

Ainda segundo a denúncia, a escala é feita por um motorista que responde pela chefia de transporte, mas que não tem portaria para desempenhar tal função.

“A escala é feita por um motorista, que atualmente responde pela chefia de transporte, sem portaria. Enquanto não chega outro veículo, os plantões extras vão ser pagos de graça, já que com apenas uma ambulância, quando há transferência de paciente para Cruzeiro do Sul, os motoristas vão pra casa por não ter serviço”, diz.

O que diz a direção do Hospital

O ac24horas procurou a direção do Hospital Sansão Gomes. Laura Pontes, diretora da unidade de saúde, confirmou a situação ruim da estrutura física do hospital, mas afirmou que o governo do estado já sinalizou com uma obra de reforma já a partir do próximo mês. “Temos reforma prevista para o mês de janeiro. A Sesacre tem intenção de melhorias significativas em nossa estrutura.

Laura afirma ainda que a outra ambulância do hospital se encontra em Cruzeiro do Sul para reparos mecânicos há 20 dias e que a previsão de retorno é para a próxima semana.

Já em relação a denúncia de que o chefe do setor de transporte não teria portaria, Laura desmentiu e garantiu que o mesmo é portariado desde janeiro de 2019.

A diretora também justificou o pagamento de plantões extras. “As escalas com extras são realizadas como qualquer outra dentro do padrão da Sesacre, como temos uma alta demanda de regulação por vezes até 2 viagens por dia há necessidade de extras. Na ausência da outra ambulância utilizamos o carro de apoio em casos de pacientes liberados pela regulação para viagens com transporte comum ou em casos mais graves temos ajuda da ambulância de Feijó, por isso temos a escala de extras”, explica.