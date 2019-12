Caminhoneiros ameaçam greve a partir das 6h desta segunda-feira (16)

Muitas áreas de instabilidade se formaram sobre uma extensa área entre o Acre, Amazonas e Rondônia. Choveu forte nestas localidades e os maiores volumes de chuva do país foram observados em um período de 24 horas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o município de Epitaciolândia, registrou 102,6 milímetros entre 6h de quinta-feira (12) e 6h desta sexta-feira (13). A maior chuva em 24h no país.

A estimativativa é que tenha chovido 90% do esperado para dezembro e deve continuar assim, pois a circulação de ventos sobre o Brasil, em diversos níveis da atmosfera, vai favorecer a manutenção de áreas de instabilidade sobre o Norte do Brasil, nos próximos dias. O calor e a alta umidade vão colaborar para a formação de nuvens carregadas sobre várias localidades e em alguns momentos a chuva pode cair com forte intensidade.