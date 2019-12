Após atraso, trio elétrico chega à Avenida Getúlio Vargas

O dócil Damião, cachorro da raça Labrador, já participa da tradicional Parada do Orgulho LGBT em Rio Branco há três anos. Sempre acompanhado de seu dono – o comerciante Cosmo Pereira, atrai atenção do público com sua vestimenta a caráter, nas cores da bandeira LGBT.

O dono do cachorro diz que a ideia de levá-lo para a festa é de socializar e compartilhar o respeito ao próximo, “seja qual for sua opção sexual”, diz o comerciante, que se diz simpatizante do movimento: “o importante é respeitar o movimento, mesmo não fazendo parte da comunidade”, afirma.