Prefeitura de Rodrigues Alves tem unidade de saúde fluvial

A Praça dos Taxistas, no Centro de Cruzeiro do Sul, é um dos nossos cartões portais da cidade. Compreendendo a importância de oferecer um lugar ainda mais bonito e bem estruturado à população e aos profissionais, a Prefeitura iniciou nesta sexta-feira, 13, a revitalização do espaço público.

No local, a Secretaria de Trânsito está realizando a limpeza, pintura do espaço, ajuste na rede elétrica, entre outros. A obra se soma a decoração de Natal deste ano, que tem atraído elogios e encantado os cruzeirenses.

“Essa revitalização é muito importante para a gente, que está todos os dias aqui. Pois, além de servir para nós, acolhe a comunidade em geral”, destacou o taxista Alderir Silva.

O presidente do Sindicato dos Taxistas de Cruzeiro do Sul, Adriano Santos, agradeceu a gestão pela iniciativa. “Essa praça é cartão postal da nossa cidade e estava mesmo precisando de uma revitalização. Quem ganha é a população e os taxistas e a gente agradece a Prefeitura, na pessoa do prefeito Ilderlei e do secretário de Trânsito”.

A gestão vai trocar toda a rede elétrica da Praça, que vai estar totalmente revitalizada antes do Natal.