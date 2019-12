Depois de dizerem que Gladson “não vale nada”, servidores do Depasa voltam atrás

Um vídeo de servidores do Depasa de Cruzeiro do Sul viralizou após os profissionais reclamarem que não haviam recebido o pagamento do 13º salário.

Na gravação, um dos servidores afirma que os filhos não teriam natal, já que o governo não havia realizado o pagamento e diz que todos haviam votado no atual governador. Insatisfeito, o servidor chega a dizer que Gladson “não vale nada”, enquanto é aplaudido pelos demais colegas de trabalho.

Horas depois, um novo vídeo com os mesmos personagens foi divulgado. Desta vez, com um tom totalmente diferente em relação ao governador. Visivelmente constrangido, o servidor afirma que o governo assim que detectou o problema no pagamento, imediatamente resolveu a situação.

No vídeo, os profissionais pedem desculpas à Gladson e afirmam que a primeira gravação foi realizada no “calor da emoção”.

Assista o vídeo dos trabalhadores criticando:

Assista o vídeo dos trabalhadores agradecendo: