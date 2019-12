Videomaker e colunista do ac24horas concorrem ao Prêmio Glow 2019; deixe seu voto

O videomaker Kennedy Santos e o colunista social Alex Thomas, ambos colaboradores do jornal eletrônico ac24horas, foram escolhidos pelo voto popular para concorrer a duas categorias de destaques no Prêmio Glow 2019, realizado pela agência Glow – Branding & MKT Digital. Kennedy disputa com outros quatro concorrentes à vaga de profissional mais destacado este ano, no ramo das produções audiovisuais. Já Alex Thomas enfrenta a categoria colunista social destaque de 2019.

As votações estão abertas através do link: http://bit.ly/premioglow. Esta é a primeira edição do evento, que irá anunciar os ganhadores das 10 categorias no próximo dia 18 de dezembro, no Afa Jardim. A festa de premiação contará com atrações musicais, espaços reservados para a gastronomia, sorteios, drinks e outras surpresas. O passaporte para a primeira edição do evento custa R$ 70.

O prêmio surgiu com o propósito de atuar como uma grande vitrine de negócios, unindo marcas, clientes, influenciadores digitais e personalidades acreanas de diversas áreas que se destacaram em 2019.

Para acompanhar a votação dos profissionais que mais brilharam em 2019, basta acessar o perfil da @glowbranding.