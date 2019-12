Prefeitura de Cruzeiro do Sul revitaliza Praça dos Taxistas

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do município de Cruzeiro do Sul se encontra nesta manhã de sexta-feita (13) nas águas do Juruá, desenterrado um corpo encontrado às margens do Rio.

A suspeita é de que corpo seja do professor da Universidade Federal do Acre, Coordenador do Curso de Engenharia, do Campus Floresta, da Universidade Federal do Acre (UFAC), Gleisson Oliveira, de 34 anos, que desapareceu na noite de domingo (8) ao pular no Rio Juruá para salvar uma mulher e não conseguiu voltar.

O vice-reitor da UFAC, Josimar Ferreira, informou a reportagem do ac24horas, que ainda está cedo para afirmar que seja o professor.

“Os bombeiros estão desenterrando o corpo, que está coberto de areia, o cadáver se encontra com botas, não temos a certeza que seja o Gleisson, ele estava descalço, o tênis ficou no carro, ainda está cedo pra afirmar que seja o professor”, disse Josimar.