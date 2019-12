Municípios do Acre tem PIB apoiado pela administração pública

A grande mobilização feita pela Federação das Indústrias do Acre (FIEAC) e por diversas outras instituições com relação ao atraso nas obras da ponte sobre o rio Madeira tem surtido efeitos positivos. Após a divulgação do relatório da segunda visita técnica e de reunião de lideranças da indústria com parlamentares em busca de apoio, o senador Márcio Bittar (MDB) obteve, junto ao Dnit, a garantia de que a União já assegurou mais recursos para conclusão da obra.

De acordo com o parlamentar, o Dnit informou que o governo federal já garantiu mais R$ 15 milhões para a ponte. “Então fica faltando somente R$ 7 milhões. Mas já fiz um ofício solicitando e, no primeiro semestre do ano que vem, com apoio dos demais, vamos conseguir liberar”, afirma Bittar.

A notícia foi recebida com otimismo pela sociedade acreana e pelo presidente da FIEAC, José Adriano. O empresário faz questão de agradecer o senador pelo empenho em favor da obra, que é considerada essencial para o desenvolvimento do Estado. “Recebemos com muita satisfação o apoio do senador Márcio Bittar, que tem feito um mandato muito propositivo, demonstrando seu compromisso e disposição em colaborar com o setor produtivo e com a sociedade acreana”, acrescenta.

José Adriano ressalta, entretanto, que seguirá monitorando de perto o andamento das obras, pois os projetos para que o aditivo seja liberado pelo Dnit ainda precisam ser aprovados. “A expectativa é de que o Dnit libere semana que vem o projeto da cabeceira do lado do Acre. Mas a empresa responsável pela obra ainda depende de aprovação do Dnit para os dois projetos do lado rondoniense, cuja expectativa é de isso aconteça na primeira quinzena de janeiro, possibilitando assim que a ponte seja entregue em 2020. Vamos continuar acompanhando todos esses trâmites para que não ocorram novos atrasos”, assinalou o presidente da FIEAC.

Assessoria FIEAC