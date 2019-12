Motorista de aplicativo desaparece após aceitar corrida na Cidade do Povo; apenas carro foi encontrado

O senhor Artur Jaldir, de 56 anos, morreu vítima de afogamento no final da tarde desta quinta-feira (12) dentro de um açude em uma chácara localizada no Km 18 da Estrada Transacreana, no km 10, do Polo Wilson Pinheiro, no Ramal dos Irmãos, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, o senhor Arthur e seus familiares estavam secando o açude, para poder retirar os últimos peixes. Arthur foi pescar e quando entrou na água, sofreu algum mal súbito e afundou. Familiares ao perceberem que Jaldir havia sumido, correram até aonde ela estava e o retiraram desmaiado do açude, em seguida fizeram massagens cardíacas e ele retornou os batimentos. Após 15 minutos, Artur não resistiu e morreu.

A ambulância do Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada por familiares, mas quando o médico chegou ao local, apenas atestou o óbito de Artur.

Familiares acredita que o que causou o mal súbito em Artur pode ter sido a bebida que Artur estava consumindo há quase 5 dias.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada do perito em criminalística. Em seguida o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.