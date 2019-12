Mazinho troca serviço de tapa-buracos por pavimentação asfáltica em Sena Madureira

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul tem intensificado as ações de combate a dengue no município. Nesta quinta-feira, 12, a gestão por meio da Secretaria de Saúde promoveu mais um arrastão de limpeza contra a dengue nas residências, onde se tem encontrado muitos focos do mosquito.

É importante salientar que o combate a dengue é um dever de todos: governo e sociedade. De modo que, se faz necessária a contribuição da população, evitando águas paradas ou recipientes expostas ao tempo que possam virar focos do mosquito. A ação conta com o apoio do Exército Brasileiro.

“A gente vem realizando o arrastão desde outubro, ele antecede a limpeza pública e remoção de entulhos. A gente entra com os quesitos de educação e saúde, em seguida se iniciam o ciclo de visita domiciliar, com a aplicação do lavircida e por último a limpeza pública e remoção de entulhos, que a gente conta com a contribuição da população para remover o lixo dos seus quintais”, endossou a gestora da Saúde, Mona Araújo.

Eli Lima, moradora do Saboeiro, destacou a importância de unir forças. “É importante que todos contribuam. Aqui em casa, faço questão de manter o quintal sempre limpo”, disse.

As orientações dadas pelo poder público geram mais conhecimento aos moradores, como relata Ariele Lima. “Eu já peguei dengue e foi muito ruim. Não quero mais adoecer e tenho seguido todas as orientações para evitar a proliferação do mosquito”, disse.