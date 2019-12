Jarude e Railson vão fazer curso para ganhar diárias de até R$ 5 mil

O Palácio Rio Branco estará “azulado” neste mês de dezembro. A luz de cor azul foi acesa nesta segunda semana de dezembro marcando os festejos de fim de ano.

O azul é a cor do Progressista, o partido do governador Gladson Cameli. Como coincidência, desde o começo do ano o Governo do Estado vem substituindo as cores avermelhadas utilizadas pelo PT para tons mais azuis e verdes. O estádio Arena Acreana, que se chamava Arena da Floresta, recebeu pintura em azul.

O azul agora chama atenção no mais importante prédio público do Estado do Acre, o Palácio Rio Branco.