Governo virou Faixa de Gaza!

Os partidos que compõem a base política do governo, que derrotaram o PT no 1º turno das eleições do ano passado, vão passar as festas de Natal e Ano Novo brigando. O território conquistado se transformou numa verdadeira Faixa de Gaza onde grupos de engalfinham por mais poder a ser conquistado nas eleições de 2020 e 2022. A briga entre suas principais lideranças envolvendo o Progressista, o MDB, PSD e PSDB é pública e as críticas não são mais veladas. Ganharam a imprensa e as redes sociais.

Na contramão de toda confusão se debate o ansioso governador Gladson Cameli pedindo paz para poder trabalhar e tirar o Acre do buraco em que se encontra. Se compararmos com o mês de dezembro do ano passado a situação melhorou e o governo teve conquistas a serem até, modestamente, comemoradas. Com uma confusão dessas vai se comemorar o quê? Seguimentos do Progressistas, o MDB e o PSD voltaram suas artilharias contra o PSDB e entre si. As alianças que poderiam ser construídas na capital e no interior se espatifaram. A situação está tão esculhambada que o andar de cima do governo fala em apoiar candidatos do PT ano que vem.

Pois foi nesse mesmo ambiente de discórdia e muita confusão que o PT surgiu. Conseguiu chegar ao poder em 1999 com Jorge Viana. Uma liderança política que não pode ser menosprezada. Não pode ser subestimada. Foi um bom prefeito e um excelente governador. Tem muita história para contar. Quem sabe contar uma boa história nunca estará morto politicamente. Até porque o PT e a FPA têm um legado de boas conquistas em 20 anos. Achar que tudo foi uma grande m* é um erro muito grave. Mais grave ainda é achar que alguém é dono de votos. Pior é pensar que o povo é burro e cego. Não é, está vendo tudo o que acontece na Faixa de Gaza em que se transformou a arena política entre aliados de outrora. Tenho dito!

. A população não elegeu a maioria absoluta dos senadores, sete dois oito deputados estaduais, dezoito deputados estaduais, o governador e seu vice para disputarem poder, mas, para juntos, resolverem os problemas do Estado.

. Problemas graves!

. Na Assembleia Legislativa o governo teve grandes vitórias depois dos atropelos iniciais, mas a oposição também conquistou espaços.

. Destaque para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior (Progressista) que soube segurar no leme em todos os momentos.

. Os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB), Jenilson Leite (PSB), Daniel Zen (PT) e Roberto Duarte (MDB) deram muito trabalho a base do governo e ao Palácio Rio Branco.

. A onça veio, bebeu água, tirou cochilo e foi embora sem que ninguém a incomodasse.

. Hoje, na sede do MDB, a direção do partido recebe a direção do Progressistas para discutir as eleições de 2020.

. Segundo o secretário-geral do partido, ex-prefeito Aldemir Lopes, o partido está aberto as discussões com os progressistas e outras siglas; só não tem conversa com os tucanos.

. Prefeitos brigam desesperadamente pela reeleição; pois pode ser exatamente a cova política que estão cavando para si mesmos.

. A presidenta Dilma Rousseff (PT) não tivesse sido candidata à reeleição o PT estava em melhor situação.

. Por aqui também!

. O ex-prefeito de Epitaciolândia, André Hassem (Solidariedade) espertamente abriu mão da reeleição.

. Ganhou politicamente!

. O melhor candidato para o Progressista apoiar é o do PSDB; PSD e MDB a prefeita Socorro Neri.

. Não há que se estranhar!

. Se o Progressista tivesse um bom nome não estaria desesperado correndo atrás do Roberto Duarte, Marfisa Petecão.

. O Luziel Carvalho é brasileiro, não desiste nunca!

. Não me meto na eleição em Brasiléia, mas aposto um contra cem como a ex-deputada Leila Galvão não será candidata em 2020.

. Anotem para cobrar depois!

. Boa sexta!