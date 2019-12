Empregada doméstica, fisioterapeuta e costureira: veja as 16 vagas do SINE

O assaltante Jessigla de Paiva, de 22 anos, foi ferido a tiros e o seu comparsa que não foi identificado foi preso após, roubarem um veículo e trocarem tiros com a Polícia Militar na noite desta quinta-feira (12) na Avenida Amadeo Barbosa, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, os criminosos renderam um proprietário de uma caminhonete Hilux, de cor prata, no bairro Manoel Julião e subtraíram o seu veículo tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar foi acionada via Ciosp e começaram as buscas pela cidade. Os bandidos foram interceptados na ponte metálica Juscelino Kubitschek, iniciando um acompanhamento por parte das forças de segurança. Os criminosos foram acompanhados por alguns minutos e ao passarem pela quarta ponte, na Avenida Amadeo Barbosa, a dupla colidiu a caminhonete numa barra de proteção da via. Os bandidos saíram do veículo e começaram atirar contra os policiais que revidaram atingindo um dos criminosos com dois tiros.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu o assaltante ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. Segundo os paramédicos do Samu, o criminoso foi ferido com dois tiros nas costas.

A área foi isolada para os trabalhos dos peritos em criminalística. O comparsa de Jessigla foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

A caminhonete foi recuperada e será devolvida ao restituída ao proprietário.