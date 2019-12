Chuvas já somam 20mm em Rio Branco nesta sexta (13) e fazem Rio Acre subir

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC) divulgou nesta sexta-feira (13) o resultado parcial da primeira fase do processo seletivo simplificado de seleção de bolsistas.

O resultado do edital Nº (015/2019) foi divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE).

O resultado se trata do certame que escolhe bolsistas para atuar nos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC).